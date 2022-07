Fußball-Kreisliga A : Veens Stammspieler nehmen sich selbst in die Pflicht

Alpen Der große Umbruch bleibt bei der Borussia nach dem Abstieg aus. Nur Dennis Tegeler, Markus Dachwitz und Marcel Grewe verlassen die „Krähen“. Torwart Jos Hennemann kehrt aus Lüttingen zurück.

Drei Akteure haben sich abgemeldet. Dennis Tegler, Impulsgeber in der Offensive, geht mit unbekanntem Ziel. Markus Dachwitz zieht’s zurück zum Büdericher SV und Marcel Grewe zu Viktoria Alpen. Eike Schultz wird in der Veener „Zweiten“ weiterspielen. Julian Meier beendet seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen und wird Torwarttrainer bei den „Krähen“.

Neben Janek Keusemann wird Keeper Jos Hennemann, der vom SSV Lüttingen zurückkommt, um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen. „Nach seiner schweren Knieverletzung will Jos wieder voll angreifen“, so Bemong. Aus der eigenen A-Jugend rücken Leon Dickerboom, Simon Staymann sowie Finn Evers auf. Michael Keisers hat sein Studium in Wuppertal beendet und will sich wieder voll auf die Borussia konzentrieren, erläuterte der Obmann. Womöglich stößt noch ein neuer Offensivspieler, der schon in höheren Ligen aktiv war, dazu, meinte Bemong.