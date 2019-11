Fußball-Bezirksliga : Veens 2:2 mit gemischten Gefühlen

Veen Viktoria Goch gelang der Ausgleich erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Borussia Veen hat in letzter Sekunde seinen Heimsieg gegen Viktoria Goch noch aus den Händen geben müssen. Beim 2:2 (1:0) fiel der Ausgleich in der Fußball-Bezirksliga-Partie in der Nachspielzeit. „Klar ist so etwas ärgerlich“, reagierte Trainer Christian Hauk mit gemischten Gefühlen auf das späte Gegentor. „Aber richtig schlecht war die Viktoria ja nun auch nicht, und deshalb freuen wir uns eigentlich mehr, mit einer großen Mannschaft mitgehalten zu haben.“