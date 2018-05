Lokalsport: Veener Talente messen sich mit Profi-Nachwuchs

Alpen Pfingstmontag spielen sechs B-Junioren-Mannschaften bei der Borussia um den Charly-Schweden-Wanderpokal.

Durch die Teilnahme des türkischen Rekordmeisters Galatasaray Istanbul und Fortuna Sittard aus den Niederlanden nehmen erstmalig internationale Teams am Pfingstturnier der B-Junioren teil. Den "hohen Planungsaufwand", so Lutter, nehmen die Veener gerne in Kauf. Für die Gäste aus der Türkei ließ sich Sponsor Tuncay Kaya eine Überraschung einfallen. Die Busse für den Transfer zwischen Hotel und Sportplatz wurden durch Aufkleber mit dem Schriftzug "Galatasaray on Tour" verziert.

Die U16-Talente des türkischen Spitzenklubs spielen in ihrer Heimat in einer "Elite-Liga" gegen so namhafte Jugendteams wie Besiktas, Fenerbahce oder Bursaspor. In der aktuellen Saison belegte die Mannschaft den vierten Tabellenrang. Fortuna Sittard, schickt ihre U17 nach Veen. Die Profi-Mannschaft ist nach 16 Jahren in die "Eredivisie", die 1. Liga in den Niederlanden, zurückgekehrt. Auch das Jugendteam strebt den Aufstieg an. Die U17 nimmt derzeit an den Play-offs um einen Aufstieg in's Oberhaus teil. Bas Breukers trainiert regelmäßig bei den Profis mit. Auch der MSV Duisburg ist am Montag dabei. Die U16 belegt in der Niederrheinliga den fünften Platz.