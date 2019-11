Fußball-Bezirksliga : Veen: Schluss mit lustig in letzter Minute

Kreis Die Borussia unterliegt mit 2:3 in Homberg, der SV Sonsbeck II kehrt mit dem 1:3 bei Viktoria Goch auf die Abstiegsränge zurück.

Nicht etwa, dass die Viktoria in diesem Spiel die dickeren Kartoffeln auf den Tisch brachte. „Wir haben uns nämlich selbst bestraft“, stellte Sonsbecks Trainer Johannes Bothen klar, „weil wir das 2:0 nicht gemacht haben.“ Niklas Maas hatte bereits in der zehnten Minute den Gast in Führung geschossen, dann aber erwies sich bei weiteren Torchancen der Jubelschrei als verfrüht. Das Aluminum war bei bei Schüssen von Niklas und Lukas Maas beteiligt, das Tor der Gocher zudem zu klein oder an der falschen Stelle des Platzes vermutet. „Nach 35 Minuten merkte man, dass wir unzufrieden mit uns selbst und nicht mehr gallig genug waren“, sah Bothen die Gastgeber fortan verstärkt im Bemühen, die Partie zu wenden. Malik Bongers startete Gochs Aufholjagd mit dem Ausgleich noch vor dem Seitenwechsel, dann sorgte ein Doppelschlag von Atila Ercan wenige Minuten nach Wiederanpfiff für die Entscheidung.