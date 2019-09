Fußball-Kreisliga B : Veen II schlägt in Menzelen in der Nachspielzeit zu

Veen II schlägt in Menzelen in der Nachspielzeit zu

Menzelen Ron Witt trifft für die Borussia spät per Kopf zum 1:1.

Der SV Menzelen und Borussia Veen II treten in der Fußball-Kreisliga B auf der Stelle. Das vorverlegte Derby in der Gruppe 2 endete 1:1 (0:0). Im ersten Durchgang agierten beide Teams aus einer sicheren Defensive heraus. Die Anzahl an gefährlichen Torchancen hielt sich deshalb in Grenzen. Nach dem Pausentee versprühte der Gastgeber zunächst mehr Drang nach vorne. Niklas Kiwitt netzte in der 68. Minute zur Führung ein. Der SVM konnte das Spiel aber nicht wirklich beruhigen.