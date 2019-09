Fußball-Kreispokal : Veen erreicht in Asterlagen das Achtelfinale

Veen erreicht in Asterlagen das Achtelfinale

Veen Patrick Bertsch traf dreimal für den Bezirksligisten. Zwei Tore steuerte Jan Büren bei.

Im vergangenen Jahr scheiterte Borussia Veen in der Zweitrundenpartie des Kreispokals noch am SV Sonsbeck; diesmal hat sich der Bezirksligist souverän und gemessen an den Spielanteilen auch verdient ins Achtelfinale vorgespielt. Die Borussia siegte beim TuS Asterlagen mit 5:2 (3:1), wurde vom B-Ligisten aus dem Duisburger Westen allerdings erst einmal kalt erwischt.