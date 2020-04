Interview mit Ulf Deutz : „Der Ehrgeiz hat mich noch einmal gepackt“

Rheinberg Der 51-Jährige wollte eigentlich kein Senioren- Team mehr trainieren. Jetzt übernimmt er im Sommer den Fußball-A-Ligisten SV Millingen.

Mit Ulf Deutz hat der SV Millingen einen erfahrenen Nachfolger für Nisfad Grgic gefunden. Der 51-jährige ehemalige Coach des SV Budberg bringt genügend Know-how mit und kennt die Fußball-Kreisliga A aus seinen vorherigen Stationen bei Borussia Veen und dem SSV Lüttingen aus dem Effeff. Ab Sommer hat Deutz das Sagen beim abstiegsbedrohten SV Millingen. Aktuell kann er auch aufgrund der Corona-Krise noch nicht allzu viele Hebel in Bewegung setzen. Der ausschlaggebende Punkt für die Zusage von Ulf Deutz war das gute Verhältnis zur Vorstandsetage des SVM. Mit Ulrich van de Sandt kickt er seit zwei Jahren selbst in der Alten Herren.

Ulf Deutz Ulrich van de Sandt hat mich angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. In einer Videokonferenz mit ihm, Henning Rohrbach und Rainer Lempert habe ich dann mein Okay gegeben. Ich glaube, das passt. Alle drei sind gestandene Männer, die viel Herzblut in den Verein stecken und seit Jahren gute Arbeit leisten. Hier passiert vieles in Eigenregie. Mit den Kunstrasen-Kleinspielfeldern geht es voran. Das alles finde ich lobenswert und hat mir die Entscheidung leicht gemacht.