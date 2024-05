Viktoria Alpen im Finale chancenlos Asbergs Ü32-Fußballer schnappen sich den Kreispokal

„Das wird ein harter Brocken“, hatte Viktoria-Spielertrainer Stefan Kämmerling vor dem Endspiel gesagt. Und weil die Alpener überhaupt nicht zu ihrem Spiel fanden und wesentlich mehr leichte Fehler machten als der kompakt stehende Gegner, fanden sie sich nach 80 Minuten in der Rolle des Verlierers wieder. „Asberg war vorne zudem abgezockter als wir“, so Kämmerling. Die erste gefährliche Chance hatte Alpen durch Dario Hellermann, der aber zu überhastet abschloss. Besser machte es auf der anderen Seite Kai Möller mit einem Doppelschlag. Er traf erst per Kopf und dann nach einem Freistoß (11./13.). Mit dem 3:0 durch Marcel Gomez in der 47. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Spätestens nach der Ampelkarte für den zur Pause eingewechselten Marcel Sura wegen wiederholten Foulspiels (64.) stand fest, dass der Pokal nach Asberg gehen würde. Stephan Hanrath erhöhte auf 4:0 (68.), Chris Krüger setzte den Schlusspunkt mit einem verwandelten Strafstoß Sekunden vor dem Abpfiff.