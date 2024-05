Ü32-Kreispokal-Finale gegen den TV Asberg Alpener Fußball-Oldies vor ihrem Highlight-Spiel

„Es war schon unser Ziel, das Finale zu erreichen. Dort werden wir auf einen ebenbürtigen Gegner treffen“, so Kämmerling. Christian Sura und Nicholas Goergen sollen für die Stabilität in der Defensive, Dario Hellermann für die siegbringenden Tore sorgen. Hellermann hatte im Halbfinale beim 7:1-Erfolg über den MSV Moers fünf Treffer erzielt. Für zwei Alpener Oldie-Fußballer wird’s ein ganz spannendes Pfingstwochenende, weiß der Spielertrainer. „In der Gemeinde ist Schützenfest. Zwei Jungs wollen beim Königsschießen mitmachen und am Tag darauf den Kreispokal holen.“ Sollte es tatsächlich mit dem Finalsieg klappen, würde die Viktoria-Mannschaft geschlossen beim Schützenfest auftauchen, um sich feiern zu lassen.