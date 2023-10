Alt-Herren-Fußball Egink köpft Lüttingens Ü32-Mannschaft ins Viertelfinale

SSV Lüttingen – SV Budberg 2:1 (0:1). Sven-Erik Hansen brachte die Gäste mit einem Distanzschuss in Führung (12.). Michael Müller verwandelte in der 46. Minute einen Strafstoß zum 1:1. Mirko Poplawski war gefoult worden. Andre Egink köpfte die Lüttinger, die erstmals am Ü32-Pokal-Wettbewerb teilnehmen und gegen den SVB ein deutliches Chancenplus hatten, nach Flanke von Maik Schmitz mit seinem Tor zum 2:1 (59.) ins Viertelfinale.