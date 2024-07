Sonsbeckerin wird Vierte über 5000 Meter Rahel Brömmel läuft an DM-Medaille vorbei

„Klar bin ich enttäuscht. Ich hatte bis zu dieser Meisterschaft bei einer Jugend-DM immer eine Medaille geholt. Ich habe für mich aber ein gutes Rennen gezeigt und bin mutig gelaufen. Am Ende fehlte dann nach einer langen Saison doch ein wenig die Kraft“, sagt Brömmel. Auf dem ersten Kilometer tat sich nicht viel in dem Teilnehmer-Feld. „Da sind wir eher gejoggt“, meint die Sonsbeckerin. Nach etwa 2000 Metern wurde aber deutlich, dass Lisa Merkel (LAV Stadtwerke Tübingen) an diesem Tag in einer anderen Liga läuft. Die EM-Neunte von Rom setzte sich immer weiter ab und gewann schließlich deutlich in 15:44,36 Minuten vor Carolina Schäfer (16:01,92) von der TG Schwalbach. Brömmel gehörte ebenfalls lange der Verfolgergruppe an, sie musste aber letztlich auch Emily Junginger vom VfL Sindelfingen den Vortritt lassen. Die U20-Läuferin sicherte sich 16:10,03 Minuten Bronze.