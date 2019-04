Basketball : U16-Basketballer der Romans beenden Saison ungeschlagen

Xanten Nach elf Siegen in Folge und damit noch ungeschlagen, wollten die Romans vor einer gut gefüllten Tribüne am letzten Spieltag auch gegen den Tabellenzweiten aus Kamp-Lintfort nichts anbrennen lassen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, bei denen das eine oder andere Zuspiel bei den Xantenern nicht wie gewünscht ankam und einfache Korbleger nicht wie sonst ihr Ziel fanden, gewannen die Amende-Schützlinge schließlich auch noch ihr letztes Saisonspiel im Romans Dom an der Landwehr deutlich und verdient mit 83:35. Bereits zur Halbzeit beim 34:20 deutete alles auf einen Sieg der Romans hin.

Wie schon in den letzten Spielen spielten die Domstädter in der zweiten Halbzeit ihre konditionelle und spielerische Überlegenheit aus. Nach zuletzt drei Siegen mit mehr als Hundert erzielten Punkten, mussten sich die Romans dieses Mal mit 83 Punkten begnügen. Sogar zwei „Dreier“ fanden den Weg in den Lintforter Korb, sodass letztlich ein deutlicher Sieg herauskam, der von den Zuschauern gebührend gefeiert wurde.