19-Jährige überzeugt beim Sportfest „Road to Tokyo“ : Franziska Schuster knackt die Norm für die U-20-Europameisterschaft

Franziska Schuster (rechts) – hier neben Johanna Paul (TuS Wunstorf) – zeigte eine starke Leistung. Foto: Wolfgang Birkenstock

Xanten Die Sprinterin aus Xanten läuft in Mannheim 13,72 Sekunden über 100 Meter Hürden. Das Ticket für die Titelkämpfe in Tallinn hat sie aber noch nicht in der Tasche.

Die 19-jährige Sprinterin Franziska Schuster hat beim Sportfest „Road to Tokyo“ in Mannheim über 100 Meter Hürden die Norm für die U-20-Europameisterschaft in Tallinn (Estland) geknackt. Die Xantenerin, die seit Anfang dieses Jahres für Bayer Leverkusen startet, überquerte im Finale die Ziellinie in 13,72 Sekunden. Mit dieser Zeit sicherte sich die Studentin auch die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Braunschweig, die vom 4. bis 6. Juni stattfinden soll.

Den Vorlauf in Mannheim hatte die Bundeskader-Athletin mit 13,87 Sekunden für sich entschieden. „Franzi“ Schuster sprach danach von einem soliden Rennen. Im Finale lief es dann besser. „Wir haben den Start etwas umgestellt. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen“, sagte die 19-Jährige.

Ob die Xantenerin wirklich mit der deutschen Auswahl nach Tallinn fliegt, wird sich erst beim Nominierungswettkampf, der Anfang Juli stattfinden wird, während der Junioren-Gala in Mannheim entscheiden.