Spitzenspiel in der Handball-Landesliga Der TV Schwafheim will sich die Tabellenführung holen

Nachdem der TuS Lintfort am vergangenen Wochenende noch spielfrei hatte, bestreite er am Samstag sein erstes Punktspiel im neuen Jahr. Die Lintforter empfangen den SV Schermbeck und möchten sich unbedingt für die 23:25-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. „Seit September ist die Mannschaft besser eingespielt, und sie ist auch deutlich gefestigter“, glaubt Lintforts Mannschaftskapitän Sebastian Küpper. „Wir haben diese Woche noch über das Spiel in Schermbeck gesprochen und können uns immer noch nicht erklären, wie wir das verlieren konnten. Deshalb möchten wir auch gerne beide Punkte zu Hause behalten. Dafür müssen wir zunächst deren Kreisläuferspiel in den Griff bekommen, womit wir in den vergangenen Partien immer unsere Probleme hatten.“ Personell sieht es recht gut aus, denn bis auf den angeschlagenen Rechtsaußen Jannik Schlieper steht der komplette Kader zur Verfügung.