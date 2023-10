Fußball-Bezirksliga TuS Xanten will gegen Rindern wieder ein anderes Gesicht zeigen

Nach dem enttäuschenden Remis gegen den Abstiegskandidaten SV Haldern hat der TuS Xanten am Sonntag um 15 Uhr den punktgleichen SV Rindern zu Gast. Das Spitzenspiel beim TuS Asterlagen spielt in den Köpfen der Xantener aber noch keine Rolle. Zwar ist die Mannschaft vom Fürstenberg vor dem Verfolgerduell am 10. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4, zuhause weiter ungeschlagen, hat allerdings eine „durchwachsene Trainingswoche“ hinter sich, wie es Levin Bardehle beschreibt.