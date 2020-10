Aus den Vereinen : TuS-Versammlung erst 2021 wieder

Die Xantener Sportverein verzichtet in diesem Jahr auf das Mitgliedertreffen. Das ermöglicht die Corona-Verordnung des Landes NRW.

Beim TuS Xanten wird’s in diesem Jahr keine Hauptversammlung geben. Der Großverein mit rund 2400 Mitgliedern findet im Stadtgebiet keine passenden Räumlichkeiten, um das Treffen unter Berücksichtigung der Corona-Vorgaben durchführen zu können. „Wir benötigen Platz für mehr als 100 Mitglieder. Die Mensa des Gymnasiums, wo die Versammlung im vergangenen Jahr stattgefunden hat, scheidet ebenso aus wie das Schützenhaus am Fürstenberg“, sagt der Vorsitzende Heinrich Gundlach. Es ist ohnehin mit einem größeren Mitglieder-Interesse zu rechnen, weil er nach über 40-jähriger Tätigkeit an der Vereinsspitze aufhört. Im Zuge der Pandemie und den Auswirkungen sei es den Sportclubs gestattet, die Hauptversammlungen von 2020 ins neue Jahr zu verschieben, meint Gundlach. So heißt es in der Corona-Verordnung des Landes, dass Mitgliederversammlungen vermeidbare Veranstaltungen seien und sie vereinsrechtlich zu gegebener Zeit nachgeholt werden dürfen. Der TuS-Vorstand plant das nächste turnusmäßige Mitgliedertreffen für den kommenden März.