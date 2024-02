2:3-Pleite im Bezirksliga-Nachholspiel Ex-Xantener Cvetkovikj lässt RSV Praest auf der TuS-Asche jubeln

Marko Cvetkovikj schoss den TuS Xanten in der Saison 2014/15 mit 30 Saisontreffern zum Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Mittlerweile erzielt er seine Tore für den RSV Praest. Und am Dienstagabend schlug der mittlerweile 37-jährige Cvetkovikj zweimal in der Nachholpartie im Xantener Fürstenberg-Stadion zu. Der Offensivakteur hatte damit entscheidenden Anteil am 3:2 (1:0)-Erfolg des RSV. Durch den Dauerregen hatten sich zwar etliche Pfützen auf der matschigen Asche gebildet, eine erneute Absage der Bezirksliga-Partie stand aber nicht zur Debatte.