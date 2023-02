Handball-Landesliga TuS Xanten verliert das Kellerderby gegen den SV Schermbeck

In der Anfangsphase war die Partie noch recht ausgeglichen. Beim Spielstand von 4:5 nach zehn Minuten riss beim Gastgeber der Faden und er kassierten fünf Gegentreffer in Folge. Der Grund waren die fehlende Zuordnung in der Deckung, falsche Entscheidungen im Angriff gepaart mit technischen Fehlern und auch noch absolut unnötige Zeitstrafen. So war das Spiel bis zum Halbzeitpfiff eigentlich schon fast entschieden.