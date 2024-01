Fußball-Bezirksliga Trainer Bothen verlässt TuS Xanten im Sommer

Weil Johannes Bothen mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte, habe er sich entschieden, beim TuS aufzuhören: „Wir haben ganz offen gesprochen. Drei Jahre sind eine lange Zeit. Phasenweise war’s sehr anstrengend, da viel drumherum angefallen ist. Vielleicht mache ich mal ein Jahr gar nichts. Zuletzt sind auch die Hobbys zu kurz gekommen.“ In der zweiten Halbserie geht’s für ihn und seine Elf darum, mit dem TuS weiter oben in der Tabelle mitzumischen. Obwohl sich Xanten im letzten Spiel in 2023 gegen Schlusslicht TSV Wachtendonk-Wankum eine peinliche 1:2-Heimniederlage geleistet hatte, kann die Mannschaft noch mit einer Nachholpartie in der Hinterhand in die Spitzengruppe vorrücken.