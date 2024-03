Fußball-Bezirksliga Sieglos-Serie des TuS Xanten hält an

Die Sieglos-Serie des TuS Xanten in der Fußball-Bezirksliga hält an. Die Heimpartie gegen die SF Broekhuysen endete 1:1 (0:0). Seit nunmehr fünf Partien wartet das Team von Johannes Bothen bereits auf einen Dreier. Wieder war’s ein spätes Gegentor, das den TuS um die Früchte der Arbeit brachte. Stan Hesen traf für die Gäste, die angriffslustiger waren und gerade nach der Pause auf die Führung drängten, mit einem Schlenzer in den linken Giebel (90.). Luca Binias hatte nach Vorarbeit von Jan Pimingstorfer auf Naturrasen per Aufsetzer das 1:0 erzielt (80.). „Nach einer guten Anfangsviertelstunde folgten von uns 75 Minuten Qual. Wir hatten zu viele schnelle Ballverluste und waren zu ungeduldig“, sagte Bothen. Niklas Maas und Jesse Sticklat sollten eigentlich in der Startelf stehen, winkten aber wegen Blessuren kurz vor dem Abpfiff ab.