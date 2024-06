Nordrhein-Meisterschaft der Leichtathleten Simon Heisler vom TuS Xanten gewinnt Medaillensatz

Leichtathlet Simon Heisler (M12) vom TuS Xanten nahm von der Nordrhein-Meisterschaft in Krefeld einen kompletten Medaillensatz mit. Begeistert zeigte sich Trainer Werner Speckert vor allem von der Leistung im Speerwerfen. Der Mehrkämpfer gewann den Wettbewerb mit einem neuen Vereinsrekord von 32,13 Metern. Damit setzte sich Heisler in seiner Altersklasse an die Spitze der Nordrhein-Bestenliste. Silber holte sich das TuS-Talent im Diskusring (23,35) sowie Bronze im Stabhochsprung (2,30). Über 60m-Hürden sprintete er auf Rang vier in 10,46 Sekunden – Bestleistung.