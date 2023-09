Fußball-Bezirksliga TuS Xanten bleibt den Spitzenteams auf den Fersen

Die Xantener hatten sogar noch die eine oder andere Chance, um das Ergebnis höher zu gestalten. In der Schlussphase vergab Velibor Geroschus die beste Möglichkeit zum 3:0. In der 90. Minute verkürzte der Straelener Mamadou Banna Jabbie noch auf 1:2. Am Sieg des TuS änderte das nichts mehr.