Fußball-Bezirksliga TuS Xanten bleibt auch in Unterzahl in der Erfolgsspur

Der TuS Xanten bleibt in der Fußball-Bezirksliga weiter in der Erfolgsspur. Die Domstädter setzten sich am Sonntag mit 4:1 (1:1) gegen den SV Rindern durch. Vor der Partie gingen beide Mannschaften mit 16 Punkten in die Partie. Nach den 90 Minuten waren es verdientermaßen drei mehr bei den Gastgebern, die nun weiter an der Spitzengruppe dranbleiben und Platz sechs innehaben.