TuS siegt deutlich in Menzelen Xantens neuer Stürmer trifft – Ausfall-Ärger beim SV Budberg

Nachdem der SV Rindern einen Tag später wegen Personalproblemen nicht nach Budberg reisen konnte, sagte mit dem Oberhausener Klub SW Alstaden am Samstagabend der nächste Testspielgegner kurzfristig ab. Die Elf des ehemaligen RWO-Spielers Raphael Steinmetz spielte parallel ein internes Vereinsturnier. „Das ist maximal unglücklich, zumal man so kurzfristig keinen neuen Gegner findet“, sagt SVB-Co-Trainer Matthias Prinz. So blieb es in der dritten Vorbereitungswoche zwangsläufig beim Grundlagentraining. „Die Intensität war hoch. In dieser Woche geht es an den Feinschliff beim Spiel mit und gegen den Ball. Langsam wollen wir aber auch ans Spielen kommen“, so der Assistent von Tim Wilke, der den urlaubsverhinderten Coach vom 28. Juli bis 11. August an der Seitenlinie vertreten wird.