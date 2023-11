Leichtathletik TuS Xanten stellt zwei Regionsbeste

Auf der Regionsversammlung der Region Nord im Leichtathletik-Verband Nordrhein in Wesel rückten auch drei Aktive des TuS Xanten in den Mittelpunkt. So gingen während der Ehrung zwei Pokale an Helena van Bebber (W15) und Simon Heisler (M11). Die beiden Talente wurden als Regionsbeste ihrer Altersklassen ausgezeichnet. In der kommenden Sommersaison möchte sich van Bebber für die nationalen U18-Mehrkampf-Meisterschaften qualifizieren. Anna-Lina Dahlbeck, Leiterin der Leichtathletik-Abteilung des TuS, ging in Wesel ebenfalls nicht mit leeren Händen nach Hause. Der Regionsvorstand ehrte sie für ihren Deutschen Cross-Meistertitel, den sie Ende 2022 in Löningen in der W40-Wertung gewonnen hatte. Werner Speckert, der Trainer der Xantener Nachwuchsgruppe, freute sich zudem mit Jule Bergmann (W13), die kürzlich in den Landeskader Wurf/Stoß aufgenommen wurde. Ihre Bestweiten mit der Diskusscheibe: 29,52 Meter (750 Gramm) und 25,95 Meter (1 Kilogramm).