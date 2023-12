Fußball-Bezirksliga Xantens Spiel fällt aus, dennoch gibt’s drei Punkte

Das Heimspiel der Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten gegen den RSV Praest wurde am Samstagvormittag abgesagt. Der Rasenplatz war gesperrt, die Asche gefroren. Einen Nachholtermin gibt’s noch nicht. Drei Punkte bekam der TuS dennoch gutgeschrieben. Da der TuS Asterlagen die Einspruchsfrist gegen das Urteil des Sportgerichts zur abgebrochenen Partie vom 22. Oktober hat verstreichen lassen, wurde das Spiel jetzt mit 2:0 für Xanten gewertet. Derweil tut sich was bei der Suche nach einem neuen Sportlichen Leiter. Co-Trainer Levin Bardehle jedenfalls ist nach eigener Aussage guter Dinge, dass vor der Winterpause der Nachfolger für Thomas Dörrer präsentiert werden kann. Am nächsten Sonntag steht für die Xantener noch ein Kreisderby an. Der TuS spielt ab 15 Uhr beim FC Neukirchen-Vluyn. Die erste Halbserie endete dann am Samstag, 16. Dezember, 14 Uhr, im Fürstenberg-Stadion mit der Partie gegen den TV Wachtendonk-Wankum.