Nach Landesliga-Abstieg Xantens Handballer stehen vor einem Neuaufbau

Anfang Juli wird der erfahrene Coach den bis zu 18-köpfigen Kader zum ersten Training bitten. Mit dabei sind Spieler aus der ehemaligen zweiten Mannschaft, die in der Kreisklasse Tabellenplatz fünf belegte, und 17-jährige Jugendliche, die fest zum Stamm der „Ersten“ gehören, da es weiterhin keine A-Jugend in Xanten gibt. „Es wird in der Vorbereitung eine große Herausforderung sein, ein Team zu formen, das in der Bezirksliga mithalten kann“, meint Mölleken, der von den Abgängen Thilo Hermsen den Durchbruch beim Verbandsligisten TV Kapellen zutraut. Der 19-Jährige war in der vergangenen Spielzeit der Haupttorschütze der Xantener. „Thilo bringt alles mit, um sogar in der Oberliga spielen zu können.“