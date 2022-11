Fußball-Bezirksliga : GSV Moers und TuS Xanten lehnen die Favoritenrolle ab

TuS-Trainer Johannes Bothen hofft auf einen „Sahnetag“. Foto: FuPa/Julian Hund

Niederrhein Die Domstädter unter Trainer Johannes Bothen sind bereit für die bevorstehenden Spitzenspiele in der Fußball-Bezirksliga gegen den GSV Moers und den SV Viktoria Goch.

Mit dem Arbeitssieg gegen den 1. FC Kleve II hat der TuS Xanten am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bezirksliga die richtige Reaktion auf die erste Saison-Niederlage in Twisteden gezeigt. Die Mannschaft von Johannes Bothen ist somit bereit für die bevorstehenden Spitzenspiele gegen den GSV Moers und den SV Viktoria Goch. In der kommenden Woche steht noch das Kreispokal-Viertelfinale gegen den SV Scherpenberg auf dem Programm.

Mit einem Sieg in Moers am Sonntag (15.30 Uhr) könnten die Xantener die Grafschafter von Platz drei in der Tabelle stoßen. „Es ist schon cool, dass Tabelle und der Spielplan eine solche Konstellation hergeben. Wir brauchen definitiv einen Sahnetag“, weiß Bothen, der den GSV aufgrund seiner großen Erfahrung und Qualität im Kader im Vorteil sieht. „Für unsere jungen Wilden ist es auch die Chance, sich zu messen. Wir haben nichts zu verlieren“, betont der Coach. Lukas Maas steht wieder zur Verfügung. Niklas Binn konnte unter der Woche nur dosiert trainieren, Jonas Vengels aufgrund seiner Schulterverletzung gar nicht. Bei ihm muss kurzfristig über einen Einsatz entschieden werden.

Nicht nur Bothen sehnt mit Blick auf die hohe Belastung der Winterpause herbei. Die Ausfallliste beim GSV Moers ist nach der verspielten 2:0-Führung bei Schlusslicht Homberg noch länger geworden. „Wir gehen personell komplett auf dem Zahnfleisch. Ich weiß nicht, wie ich das kompensieren soll“, bemängelt Dirk Warmann, der mit Samet Altun, Adis Dedic, Youmssi Fotso, Tobias Kästner, Jan Pimingstorfer, Hendrik Rouland, Kerem Sam, Jaden Strehle und Oshipai von Schwartzenberg auf neun wichtige Spieler verzichten muss. So gab es unter der Woche mit Blick auf die spielerische Ausrichtung viel Gesprächsbedarf. „Wir haben zu viel Offensivdrang und müssen defensiv kompakter stehen“, fordert Warmann und blendet das Spitzenspiel mehr oder weniger aus. „Aufgrund der aktuellen Situation schiebe ich die Favoritenrolle nach Xanten weiter. Die Spiele gegen Weeze, Twisteden und Kleve sind wichtiger.“