Zweites Relegationsspiel zur Kreisliga A : Tus Xanten nach 8:1-Sieg in Büderich vor dem Wiederaufstieg

Büderich Das Team von Trainer Rachid Riad machte am Mittwochabend mit dem klaren Erfolg mehr als nur einen Schritt Richtung Fußball-A-Liga. Vier Tore erzielte Bastian Röös.

Gestern Abend startete der SV Büderich in die Relegationsrunde zur Kreisliga A. Gegen den TuS Xanten verlor die Mannschaft von Trainer Stefan Tebbe in der Höhe verdient mit 1:8 (0:3). Damit halten die Xantener alle Trümpfe in der Hand und stehen mit mehr als einem Bein in der Kreisliga A.