Im Einsatz für den TuS : KSB Wesel zeichnet zwei Xantener Ehrenamtler aus

Xanten Levin Bardehle erhielt für seinen Einsatz in der Fußball-Abteilung des TuS einen Preis. Nicole Kuse ist seit 20 Jahren bei den Turnern als Übungsleiterin aktiv. Auch in der Leichtathletik-Abteilung unternimmt sie vieles für den Zusammenhalt.

Im Bereich des „jungen Ehrenamtes“ wurde Levin Bardehle ausgezeichnet, der 2018 als Freiwilligendienstleistender zum TuS kam. In seiner Dienstzeit war er überwiegend in der Ganztagsbetreuung an der Grundschule eingesetzt und „erledigte seine Stunden stets mit viel Freude und Begeisterung“. Da diese Tätigkeit ihm viel Spaß bereitete, engagierte er sich danach in der Fußball-Jugendabteilung als Trainer und Betreuer. Kürzlich sprang er sofort ein, als der Jugendleiter sein Amt niedergelegt hatte.