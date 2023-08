Fußball-Bezirksliga Xantens Torhüter David Vengels hat’s schlimmer erwischt

Überhaupt blickt der Coach mit Sorgenfalten dem Spiel bei der Viktoria entgegen. So stehen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Maas-Brüder Lukas und Niklas aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. David Epp hat sich im Training an der Leiste verletzt. „Da gehe ich mindestens von einer Zerrung aus“, so Bothen. Nach Goch würde der Youngster damit nur als Zuschauer mitfahren.