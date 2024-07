Bezirksligist hat Kaderplanung abgeschlossen Der TuS Xanten findet sein letztes Puzzlestück

Seit 2019 war Riddermann, der in den Jugendabteilungen des 1. FC Kleve und des SV Sonsbeck das Fußballspielen erlernt hat, für die Uedemer am Ball. In der vergangenen Saison stand er in 30 Bezirksliga-Partien auf dem Platz, in denen ihm ein Treffer und drei Vorlagen gelangen. Im Jahr davor hatte er mit sechs Toren in 28 A-Liga-Partien maßgeblichen Anteil daran, dass der USV den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte. Nun soll Riddermann den Xantener Kader ergänzen und dazu beitragen, das gute Vorjahresergebnis des TuS, der letztlich auf dem fünften Platz landete, möglichst zu bestätigen.