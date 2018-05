Lokalsport: TuS Xanten holt Bodensee-Trophy

Xanten

Xanten (put) Die U13-Fußballer des TuS Xanten haben beim Bodensee-Pokal-Turnier in Bregenz einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nachdem es am ersten Tag noch nicht so positiv ausgesehen hatte, gewann die Mannschaft um die Trainer René Ullenboom und Theo Neu tags darauf alle Spiele. In der Zwischenrunde wurde der Gastgeber mit 3:1 bezwungen. Das Finale gegen Fortuna Wien um die Bodensee-Trophy entschied die D-Jugend des TuS mit 2:0 für sich. Das Foto zeigt, vorne (v.l.): Luca Killewald, Maximilian Strunk, Leon Wenten, Philipp Starbatty, Manuel da Silva Gomes, Leon Dahlke, Eric Winkelhöfer, Gero Janßen, Djordje Grahovac; stehend (v.l.): René Ullenboom, Alex Fischer, Henrik Schein, Tristan und Henrik Seegers, Robin Grüters, Leon Winnekens, Tristan Neu, Walter Mertzen, Janluca Tempels und Theo Neu.