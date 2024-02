Fußball-Bezirksliga Xanten erhält gegen Goch die allerletzte Chance

Gleichwohl liegt Beine die 0:2-Heimpleite im Topspiel gegen den neuen Spitzenreiter GSV Moers (40 Punkte) noch schwer im Magen. Nachdem der Gocher Mittelfeldstabilisator Gabriel Preuß verletzungsbedingt ausgeschieden war (25.), kippte die Partie. „Da ging komplett die Ordnung verloren“, so Beine. Preuß wird am Mittwochabend nicht dem Kader angehören. Beine, der in Xanten wohnt, nimmt den Druck von seiner Mannschaft. So will er nicht von einem Pflichtsieg sprechen. Die Partie auf dem Fürstenberg sei für ihn persönlich ein Spiel wie jedes andere: „Ich bin nicht emotional an den TuS gebunden. Für Xanten habe ich nur in der Jugend mal ein halbes Jahr gespielt. Sportlich bin ich eher Sonsbecker.“