25-Jähriger ist Antreiber und Motivator Jesse Sticklat hat mit dem TuS Xanten nur ein Ziel

Der in Budberg aufgewachsene 1,93-Meter-Hüne verbrachte den Großteil seiner Jugend beim SVB und in Ossenberg. In der C- und B-Jugend probierte er sich in der Niederrheinliga bei Hamborn 07 und Ratingen 04/19 aus. Das letzte A-Jugend- und erste Seniorenjahr spielte er in Sonsbeck. Von 2017 bis 2020 war er Teil der A-Liga-Mannschaft von Concordia Rheinberg, danach zog es ihn mit Silas Baumbach zum VfB Homberg II. Jesse Sticklat gehörte zu einer Handvoll Personen, die damals gegen die Fusion mit den Fußballern des TuS 08 Rheinberg stimmten. „Ich konnte mich mit der Philosophie nicht mehr identifizieren. Das hat mir den Abschied leichter gemacht“, sagt er heute.