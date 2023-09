Fußball-Bezirksliga Bücken-Sperre sorgt für Groll beim TuS Xanten

Moers/Xanten · Vor der Partie am Freitagabend in Broekhuysen gab’s beim TuS Xanten einen Aufreger. Niklas Bücken wurde für seine Rote Karte in Goch mit einer Vier-Spiele-Sperre belegt. Das Strafmaß will Trainer Johannes Bothen nicht akzeptieren.

07.09.2023, 17:30 Uhr

Niklas Bücken (r.), hier im Testspiel in Dinslaken gegen den SuS 09, muss länger zuschauen. Foto: FuPa/Stefan Kratzer

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg