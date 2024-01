Fußball-Testspiel 8:2 – TuS Xanten lässt es in Alpen krachen

Alpen begann die Partie mit den Winter-Zugängen Louis Feldkamp auf der Sechser-Position und Chris Bartsch im rechten Mittelfeld. Für Bartsch war in der 40. Minute Schluss. Er hatte einen Tritt auf die Achillessehne bekommen. In der Xantener Startelf spielte Jan Pimingstorfer, der vom GSV Moers dazukam. Und dem 27-jährigen Stürmer gelang in Alpen sein erstes Tor im TuS-Trikot. Pimingstorfer erzielte den Ausgleich in der 21. Minute. Niels Kuhlmann hatte die Viktoria in Führung gebracht (16.). Für den zweiten Gästetreffer zeichnete sich David Epp verantwortlich (27.).