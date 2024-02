Fußball-Bezirksliga geht weiter Xanten kann gegen Goch Werbung in eigener Sache betreiben

Xanten · Der TuS Xanten will zum Start der zweiten Saisonhälfte oben angreifen. Am Sonntag gastiert der Tabellenzweite Viktoria Goch am Fürstenberg. Die drei Winter-Neuzugänge sind dabei.

16.02.2024 , 15:00 Uhr

Niklas Bücken und Niklas Maas jubeln hier im Heimspiel gegen Viktoria Goch im Mai 2022 über einen Xantener Treffer. Der TuS gewann damals 3:2. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg