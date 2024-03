TuS Xanten will dritten Sieg in Folge Johannes Bothen muss gegen den SV Haldern umstellen

Derweil zeigt Marvin Braun nach langer Verletzungspause, wie wichtig er für das Team ist. In den vergangenen beiden Begegnungen erzielte der 32-Jährige drei Treffer und stellte dadurch seine Qualitäten unter Beweis. „Wir freuen uns riesig für Marvin, dass er nach dem vielen Verletzungspech endlich wieder auf dem Platz stehen kann. Mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe am Ball, seinem Willen es allen nochmal zu zeigen, seinem starken linken Fuß und seine gefährlichen Standards hilft er uns enorm weiter“, so Bothen.