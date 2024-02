Beliebter Betreuer verstarb mit 67 Jahren Xantens Fußballer trauern um Lothar Seerau

Er war ein Mann der klaren Worte und einer, auf den immer Verlass war: Lothar Seerau. Am 16. Februar starb der beliebte Betreuer des Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten im Alter von 67 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Als die Mannschaft von seinem Tod erfuhr, flossen Tränen. „Er war für die Jungs, mich eingeschlossen, wie ein Papa“, sagte Co-Trainer Levin Bardehle. Lothar Seerau, der zu seiner aktiven Fußballzeit im Tor stand, habe, wenn’s um den TuS ging, seine eigenen Interessen zurückgestellt. „Er war eine absolute Respektsperson und hatte immer ein offenes Ohr“, so Bardehle. Lothar Seerau, der bis zum Renteneintritt im Mai 2022 als Vorabeiter im Archäologischen Park (APX) angestellt war, hat bei seinem Heimatklub zuletzt auch die Aufgaben des Zeugwarts übernommen. Einige Jahre war er als Torwarttrainer bei den Senioren und der Jugend tätig gewesen. Auch Heribert Kerkmann aus dem Hauptvorstand würdigte seine Verdienste für den TuS: „Lothar war immer da, wenn er gebraucht wurde.“ Die Trauerfeier für Lothar Seerau, Ehrenmitglied des TuS, findet am 1. März, 14 Uhr, am städtischen Friedhof Xanten, Holzweg, statt.