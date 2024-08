Fußball-Bezirksligist kurz vor dem Saisonstart TuS Xanten arbeitet 0:8-Klatsche mit Videoanalyse auf

Es war eine heftige Abreibung, die der TuS Xanten im vorletzten Testspiel der Saison-Vorbereitung vom 1. FC Lintfort verpasst bekam. Da kann Levin Bardehle, Coach des Fußball-Bezirksligisten, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Am Dienstagabend beginnt das Training mit einer Videoanalyse. Bardehle spricht von einer offenen Diskussionsrunde. Grundtaktische Elemente stehen im Fokus, Aufgabenverteilung oder Laufwege. „Von der Hau-drauf-Strategie halte ich aber nichts“, so Bardehle. Gleichwohl will er herausfinden, warum seine Mannschaft im Spiel beim Landesligisten so neben sich stand. Wo war die Mentalität, die den TuS in der vergangenen Saison in vielen Partien ausgezeichnet hat?