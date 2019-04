Tischtennis : TuS Rheinberg II muss vor der großen Feier noch mal spielen

Rheinberg Die Millinger Tischtennis-Teams beenden die Saison in der heimischen „Bubenarena“ und feiern gemeinsam den Saisonabschluss. Rheinberg III könnte noch in die Aufstiegsrelegation kommen.

Landesliga: Die Getränke für die Abschluss- und Aufstiegsfeier hat der TuS 08 Rheinberg II kaltgestellt. Im Anschluss an die letzte Heimpartie gegen den TV Bruckhausen wollen die Tischtennisspieler das Saisonende begießen. Im nächsten Jahr spielt die Zweitvertretung in der Verbandsliga. Während die Meisterschaft für den TuS 08 schon sicher ist, kämpfen die Gäste noch im Tabellenkeller. „Wir gehen locker ins Spiel, wollen aber keinen benachteiligen und das Spiel daher schon gewinnen“, sagte Thomas Büssen. Sein Team tritt komplett an.