Tischtennis : TuS-Jungen steigen in die NRW-Liga auf

Xanten Die sechs Talente aus der Xantener Tischtennis-Abteilung sind in der Bezirksliga ungeschlagen geblieben. In der nächsten Saison treffen sie auf den Nachwuchs von Bundesliga-Mannschaften.

Die Jungen-18-Mannschaft aus der Tischtennis-Abteilung des TuS Xanten ist bis zum Saison-Abbruch durch den Verband in der Bezirksliga ungeschlagen geblieben und mit 59:5 Punkten (134:26 Spielen) in die höchste NRW-Klasse aufgestiegen.

Ausschlaggebend für den Erfolg waren großer Ehrgeiz, Teamgeist, Trainingseifer und die professionelle Unterstützung von Bezirkstrainerin Sandra Sänger. Der Mannschaft gehören Jonas Cornelissen, Niklas Neske, Timon Schulze-Bergkamen, Jan-Erik Neske, Lasse Koppers sowie Leon van den Bongard an. In der NRW-Liga-Saison wird unter anderem der Bundesliga-Nachwuchs von Borussia Düsseldorf und Indeland Jülich zu Gast in Xanten sein. Die 2. Jungen-18-Mannschaft des TuS stieg souverän mit 24:0 Punkten in die Bezirksklasse auf.