Team ist nun breiter aufgestellt TuS Borth verstärkt sich mit sieben neuen Spielern

Mit Eigengewächs Robin Günther rückt ein „schneller, trickreicher Flügelspieler mit viel Potenzial“, so Heydrich, in die erste Mannschaft auf. Den offensiven Wunschspieler Niklas Eckholz vom Rumelner TV III konnten die Verantwortlichen anders als vor einem Jahr nun endgültig zu einem Wechsel an den Mittelweg überzeugen.