Fußball-Kreisliga A : TuS Borth verschläft die erste Halbzeit

Kreis Die Misch-Elf unterlag Hohenbudberg mit 1:3. Auch Millingen verlor. Xanten ist zurück an der Tabellenspitze. Lüttingen drehte die Partie in Repelen.

VfL Repelen II – SSV Lüttingen 1:3 (0:0). Als erstes Team überhaupt konnte der SSV Lüttingen bei den heimstarken Moersern gewinnen. Stefan Kuban bezeichnete die erste Hälfte als „puren Abnutzungskampf“. Das Spielgeschehen verlagerte sich in dieser Phase zumeist zwischen beide Strafräume. Ausgerechnet ein Konter brachte die Fischerdörfler in Rückstand. Dominic Hellwarth traf für den VfL. Doch die Lüttinger ließen sich nicht unterkriegen und kämpften sich eindrucksvoll zurück.

FC Rumeln-Kaldenhausen – TuS Xanten 2:4 (2:3). Zweimal lagen die Gäste in Duisburg zurück. Am Ende hat der Aufsteiger eine tolle Moral bewiesen. Der TuS Xanten kehrt nach dem turbulenten Auswärtssieg an die Tabellenspitze zurück und ist weiter kaum zu bremsen. Es war das neunte Spiel in Folge, das die Domstädter für sich entscheiden konnten. Kein Team siegte häufiger. Mit nunmehr 47 Toren stellt der TuS mit Abstand die beste Offensive der A-Liga.