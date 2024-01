Fußball-Kreisliga A TuS Borth vertraut weiter auf Trainer Patrick Heydrich

Egal ob Kreisliga A oder Kreisliga B – die erste Fußball-Mannschaft des TuS Borth wird auch in der Saison 2024/25 von Patrick Heydrich trainiert werden. „Auch wenn die sportliche Situation nicht erfreulich ist, sehen wir keinen Handlungsbedarf. Ein fußballerisches Konzept ist da, die Trainingsbeteiligung gut“, sagte Frank Misch, der Sportliche Leiter. Neben Heydrich, der seit März 2022 im Amt ist, bleiben auch Co-Trainer Andreas Gressl, Marvin Tappe (Torwarttrainer) sowie Fitnesscoach Thorsten Kwekkeboom über die Sommer hinaus in Borth. Zur Kaderplanung meinte Misch: „Die Gespräche sind angelaufen. Bisher hat noch kein Spieler signalisiert, den Verein verlassen zu wollen.“ Der TuS, der mit 17 Punkten auf Tabellenrang 16 liegt, kämpft als Aufsteiger in der A-Liga um den Klassenerhalt. Die Ausfallliste in der ersten Saisonhälfte war lang. Das erste von zwei Nachholspielen steigt am Sonntag, 4. Februar, beim SV Millingen.