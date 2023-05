Fußball-Kreisliga B TuS Borth will mit Erfolg in Rumeln zurück an die Spitze

Bereits Mitte März hatte Patrick Heydrich bekannt gegeben, ligaunabhängig auch in der kommenden Saison beim TuS Borth an der Seitenlinie zu stehen (wir berichteten) – im Optimalfall ab dem Sommer wieder in der Kreisliga A, nachdem im vergangenen Jahr der Abstieg in die B-Liga verdaut werden musste. Die Konstellation im Aufstiegsrennen hat es allerdings in sich. Die Borther liegen mit aktuell 49 Zählern – bei einem ausgetragenen Spiel weniger – nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter aus Büderich (50), gegen den der direkte Vergleich gewonnen wurde.