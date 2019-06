Aufstieg mit Bierduschen und Kopfrasuren : Borths Endspurt zurück in die A-Liga

Kapitän Tobias Enk (l.) und Kevin Kroggel spielen in der nächsten Saison in der A-Liga. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

BORTH Im zweiten Jahr nach dem personellen Umbruch feierten die TuS-Fußballer den Aufstieg. Zugänge gibt’s noch nicht.

Die Fußballer des TuS Borth sind zurück in der A-Liga. Sieben Jahre nach dem Abstieg wurde am Sonntag zünftig der Aufstieg gefeiert. Doch die anstehende Saison wirft bereits ihre Schatten voraus. Ob und welche neuen Spieler dazukommen, ist noch offen.

Schon gut eine Viertelstunde vor Abpfiff des Derbys gegen den TuS 08 Rheinberg stand fest: Den Borthern ist die Meisterschaft in der Gruppe 1 nicht mehr zu nehmen. Dann gab’s kein Halten mehr. Die Mannschaft dankte den 275 Zuschauern für deren tolle Unterstützung bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Sportplatz am Mittelweg. In Meistershirts wurde bis tief in die Nacht gefeiert. Es gab die eine oder andere Bierdusche inklusive Kopfrasur. Kapitän Tobias Enk war die Erleichterung ins Gesicht geschrieben.