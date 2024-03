Fußball-A-Ligist in 2024 noch punktlos Warum Heydrichs Trainerstuhl in Borth nicht wackelt

Für Misch war die A-Liga-Mannschaft in Rheinberg und zwei Wochen zuvor beim 0:1 gegen den SV Budberg II ganz nah dran, sich in Form von Punkten für den Aufwand zu belohnen: „In beiden Partien fehlte das Spielglück.“ Damit die TuS-Fußballer nicht an sich verzweifeln, wird vermehrt am Teamspirit gearbeitet – auch um neue Anreize zu setzen. Dass es intern stimmt, ist an der Kaderplanung abzulesen. Misch: „Bis auf ein, zwei Fragzeichen wollen alle Jungs weiter für den TuS Borth auflaufen – auch in der Kreisliga B.“