Fußball-Kreisliga A TuS Borth schöpft trotz Stürmer im Tor neue Hoffnung

Das nun für den 19. Dezember angesetzte Nachholspiel des Fußball-A-Ligisten TuS Borth gegen Lüttingen musste vor einer Woche noch ausfallen. Am Sonntag war der Ascheplatz am Mittelweg aber wieder bespielbar. Und nach zwei hohen Niederlagen in Folge fuhr die Mannschaft von Patrick Heydrich nach der unfreiwilligen Pause gegen den direkten Konkurrenten FC Meerfeld wieder mal einen Sieg ein. 3:2 (2:1) hieß es am Ende zu Gunsten des TuS. Für den Aufsteiger war es der vierte Saisonsieg. Meerfeld hingegen wartet seit dem 22. Oktober auf ein Erfolgserlebnis.